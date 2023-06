Montello in filosofia | Incontro con Chiara Valerio

MONTELLO IN FILOSOFIA IV edizione 2023



DIALOGO CON CHIARA VALERIO



Che differenza c'è tra danzare per far piovere, e schiacciare un tasto per illuminare uno schermo? In entrambi i casi, un movimento del nostro corpo fa accadere qualcosa. Nel primo caso, la danza della pioggia si rivolge a una qualche divinità e il dispositivo che ne attiva l'intervento è il nostro corpo. Nel secondo caso il dispositivo è un prolungamento del corpo.



U?n incontro con la scrittrice Chiara Valerio in cui ragionare sul rapporto tra religione e tecnologia. Infatti siamo tutti abituati all'esperienza di premere un tasto e vedere qualcosa accadere. Il verbo della scienza è provare, quello della tecnologia è religione, è credere. La tecnologia si interessa della salvezza dell'anima nei cieli e la tecnologia della conservazione dei dati nel cloud.



I?n caso di maltempo l'evento è garantito all'interno della villa.



P?er informazioni: info@lachiavedisophia.com



All'interno del programma MONTELLO FILOSOFIA IV edizione 2023 promosso da Montello Eventi, e dai Comune di Crocetta del Montello, Comune di Giavera del Montello, Comune di Montebelluna, Comune di Nervesa della Battaglia e Comune di Volpago del Montello



INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE