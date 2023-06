Montello in Filosofia | Incontro con Luisella Battaglia

MONTELLO IN FILOSOFIA IV edizione 2023



DIALOGO CON LUISELLA BATTAGLIA



Un dialogo il cui obiettivo è quello di guardare alla bioetica nell'orizzonte della complessità, proponendo un collegamento tra le sue diverse dimensioni: quella medica, che riguarda la nascita dell'uomo, la sua salute, la sua morte dinanzi alle nuove possibilità offerte dalle biotecnologie; quella ambientale, che s'interessa alle questioni di valore connesse alle conseguenze pratiche del rapporto tra l'uomo e la natura; quella animale, che si occupa degli aspetti morali, sociali, giuridici delle relazioni dell'uomo con le altre specie. La riflessione filosofica è chiamata a un confronto critico con le diverse scienze della vita, dalla biologia alla medicina umana e veterinaria, dall'ecologia all'etologia.



Luisella Battaglia è Professoressa di Filosofia Morale e Bioetica presso l’Università degli Studi di Genova e l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel 1992 ha fondato a Genova l’Istituto italiano di Bioetica, di cui è direttore scientifico. Dal 1999 fa parte del Comitato nazionale per la bioetica, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dirige la collana di “Bioetica” dell’editore Rubbettino e la rivista “Argomenti di Bioetica”.



I?n caso di maltempo l'evento è garantito all'interno della villa.



P?er informazioni: info@lachiavedisophia.com



All'interno del programma MONTELLO FILOSOFIA IV edizione 2023 promosso da Montello Eventi, e dai Comune di Crocetta del Montello, Comune di Giavera del Montello, Comune di Montebelluna, Comune di Nervesa della Battaglia e Comune di Volpago del Montello



INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE