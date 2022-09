Mostra “Emozioni in armonia”: 52 scatti in bianco nero, 5 fotografi, i musicisti di una banda

Suono e immagine, musica e fotografia unite in una mostra che aprirà i battenti sabato 17 settembre, alle ore 17.30, presso il polo culturale Skholè di San Biagio di Callalta. Si tratta di un progetto fotografico, concepito dal fotografo Gabriele Stefani dopo l’ascolto di un concerto della banda “Visentin” di Treviso, e condiviso con altri quattro fotografi: Massimo Perissinotto, Michela Da Ros, Debora Moro e Giulia Stefani. Titolo della mostra “Emozioni in armonia”.

La scommessa del gruppo è stata quella di trasferire in immagini fotografiche (potenzialmente sostitutive dei suoni) le emozioni prodotte dall'evento musicale. I 52 scatti, rigorosamente in bianco e nero per non consentire distrazioni, parlano così, in modo suggestivo, di una musica che ognuno dovrebbe sentire dentro di sé e, nel silenzio, esprimono il racconto di un'esperienza. L’esposizione, che sarà visitabile fino al 9 ottobre (tutti i sabati dalle 15 alle 18 e tutte le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18), è un vero e proprio ensemble fotografico in cui spaziare per cogliere le diverse sensibilità e i relativi punti di vista dei fotografi. Gli scatti, selezionati da Gianni Mazzon, sono anche il racconto di come il ruolo di ogni strumento, del singolo musicista e del direttore della banda, concorra a creare l’armonia.

Dopo l’inaugurazione, alla quale saranno presenti i fotografi con il direttore della Banda, Antonio Chiarparin, seguirà sulla piattaforma del giardino di Skholè, il concerto della banda “Visentin” di Treviso, così da offrire ai presenti la stessa forte esperienza emozionale vissuta dai fotografi.