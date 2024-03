Mostra d’arte “Impronte lineari” di Rosbek

La mostra personale dell’artista Roberto Santiago Becerra, in arte Rosbek, raccoglie un’unica selezione di dipinti, di varie dimensioni e di recente produzione. Questa mostra, concentrata su una serie di opere neo-cubiste, costituisce l’esplorazione della semi-astrazione come evoluzione della decostruzione della realtà, operata dal movimento cubista del secolo scorso. Una pittura figurativa visionaria che verrà presentata in modo inedito presso l’atrio principale del comune di Silea, dall’8 aprile al 6 maggio.



Gallery



Tra i numerosi cicli figurativi e astratti si possono collocare ritratti, ma evidenziati da particolari figure stilizzate, e da iconografie rappresentate con accentuate ‘maniere’ surreali: figure geometriche, rappresentazioni antropomorfe, architetture figurate molte fantasiose.