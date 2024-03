Ombre nel tempo, la pittura di Ezio Ciprian in mostra a Ca' dei Carraresi

Da sabato 23 marzo al 3 aprile, Casa dei Carraresi ospiterà una mostra personale di Ezio Ciprian. L'esposizione, a carattere antologico, offre una panoramica esaustiva sulla vicenda espressiva di un artista autentico che, nell'arco di mezzo secolo, non solo opera una sintesi sulle avanguardie del '900, confermandone l'assoluto valore storico, ma si apre alle sperimentazioni più ardite dimostrando una curiosità creativa sempre vivacissima. Così, la figurazione sui generis, pregna di suggestioni ed enigmatiche inquietudini post surrealistiche, si scompone e frantuma fino a diventare un caleidoscopio di vivide ombre che paiono il preludio a quelle invenzioni informali che forse caratterizzano di più l'iperbole stilistica di Ciprian.

Le ossidazioni dei materiali così come le muffe murali o gli strappi tessutali, sono dunque il paradigma più convincente che identifica la vera vocazione di questo artista eclettico, che coltiva nel proprio mondo interiore un afflato creativo senza limite. La mostra è curata da Giancarlo Bonomo e Raffaella Ferrari con Eclipsis Style Project e Club per l'Unesco di Udine. L'artista donerà inoltre alla Fondazione Cassamarca dieci tra le opere esposte, tratte dal ciclo "Ombre” che, in un significativo momento di vaga ispirazione figurativa anticipa la vasta indagine informale dell'artista sulla trasformazione della materia. Si tratta dell’ennesima donazione di opere d’arte ricevute dalla Fondazione dopo quella di Mons. Bortolan e, nell’ultimo anno, quelle dei pittori Dino Gavagnin, Narci Simion, Alexander Kanevsky ed Ernesto Mattiuzzi.

Info & Orari

Inaugurazione: sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30

Orario: da lunedì a domenica dalle 11 alle 19. Chiusura: 31 marzo e 1° aprile.