Al Museo Salce la presentazione del libro "Il negozio del caffè nella Serenissima" di Sandra Stocchetto

Presentazione del libro di Sandra Stocchetto

Il negozio del caffè nella Serenissima (Ytali 2022)



Museo nazionale Collezione Salce

Santa Margherita - Via Reggimento Italia Libera | Treviso



Dialoga con l'autrice Elisabetta Pasqualin, direttrice del Museo nazionale Collezione Salce.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



Dall'introduzione di Alessandro Marzo Magno: "L'oculata gestione del negozio del caffè è al centro di un inedito affresco in cui flash di microstoria, episodi di vita quotidiana e dettagli di costume trovano significativa evidenza sullo sfondo di aspetti macroeconomici. La guerra del caffè con la Francia, i rapporti con l'impero ottomano, l'irruzione del caffè coloniale nel mercato mondiale si intrecciano con la competizione per l'appalto del caffè, l'apposto dei mercanti ebrei del Ghetto, le vicende dei negozianti veneziani del Cairo e di Alessandria.



Le botteghe da caffè assumono il ruolo di un mezzo in grado di provocare cambiamenti sociali. Venezia è il luogo di primati sia riguardo ai caffè, sia riguardo ai giornali. L'alta densità di entrambi e la loro simbiosi mostrano una volontà di apertura e di rinnovamento, contro cui a poco valsero la censura e i divieti contro la pubblica presenza delle donne e le inedite aggregazioni sociali".



Storica dell’arte, Sandra Stocchetto si è laureata all’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari con una tesi sulla diffusione del Manierismo catalogando le incisioni d’après Parmigianino in possesso del Museo Correr. Si è dedicata a studi di letteratura, in particolare su Tommaso Landolfi. Insegna letteratura e storia negli istituti statali superiori.