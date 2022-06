La mostra fotografica e documentaria "Natur Park Schöneberger Südgelände e la natura urbana berlinese", organizzata dalla Fondazione Benetton negli spazi espositivi di palazzo Bomben, intende raccontare, a partire dall’omonimo volume collettivo curato da Patrizia Boschiero, Thilo Folkerts, Luigi Latini, il luogo al centro di questa edizione del Premio Carlo Scarpa, i suoi temi chiave e il suo contesto berlinese, con riferimento ad altri spazi pubblici che mostrano con particolare efficacia le peculiarità di quella che può essere definita la contemporanea “natura urbana berlinese”.



Il percorso espositivo è articolato in quattro sale, una delle quali viene dedicata alla visione del film documentario realizzato con la regia di Davide Gambino e a un racconto per immagini del backstage del documentario e del viaggio di studio di questa edizione del Premio.

Le altre tre sale raccontano, nell’ordine, le motivazioni che hanno portato alla scelta del Natur Park Südgelände e della natura urbana berlinese per la trentaduesima edizione del Premio Carlo Scarpa; uno sguardo su altri luoghi in vario modo connessi alla storia e alle idee sottese al Natur Park Südgelände, in particolare Grünes Band Berlin Schönholz, Park auf dem Nordbahnhof, Park am Gleisdreieck, Topographie des Terrors, Tempelhofer Feld, Landschaftspark Johannisthal/Adlershof e Hans-Baluschek-Park, The Institute of Ecology-Technische Universität Berlin, lo sguardo di Grün Berlin. Un approfondimento sulla storia, gli aspetti ecologici, progettuali, gestionali e artistici che contraddistinguono Natur Park Südgelände.



Gallery



Fotografie di Marco Zanin (Fabrica), e altri. Grafica e allestimento di Marcello Piccinini.