Natura in città: trekking urbano a Treviso

Spesso ci dimentichiamo di come la natura si insinui anche tra gli artefatti in citta', e Treviso ne e' un esempio perfetto, con acque di risorgiva, uccelli acquatici e una vegetazione peculiare che entra in simbiosi con la ben conosciuta ricchezza artistica che caratterizza questa cittadina racchiusa tra le sue bellissime mura cinquecentesche.

? DURATA: 2h30 circa

? PERCORSO: circa 5Km e dislivello assente - FACILE (un minimo di allenamento richiesto)

?RITROVO: Di fronte alla Porta San Tomaso, Treviso

??RACCOMANDAZIONI:

– scarpe comode

– abbigliamento adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– acqua

?CANI: i nostri amici a quattrozampe sono i benvenuti, se tenuti a guinzaglio



? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

5€ Ridotto per RAGAZZI fino a 16 anni

? SABATO 30 MARZO 2024

1° turno: ? 10:30

2° turno: ? 15:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi