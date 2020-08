Apericine fantasy in abbazia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Prosegue la programmazione cinematografica nella location eccezionale dell’Abbazia di Sant’Eustachio di Nervesa della Battaglia (TV). Venerdì 14 agosto, il pubblico potrà approfittare di una nuova serata dell’iniziativa AperiCine in Abbazia con la proiezione di Ladyhawke di Richard Donner, grande classico americano sul tema fantasy girato in Italia. Durante la serata che prenderà il via alle ore 21:00, sarà possibile degustare i vini Giusti Wine abbinati a sfiziosi cicchetti. Con un tramonto magico a fare da sfondo alla giornata, immersi nella pace e nella natura del Montello, si potrà apprezzare questa favola medievale che ancora incanta e fa sognare. Informazioni: Biglietto d’ingresso cinema all’aperto : € 5 Posti limitati, prenotazione obbligatoria via e -mail – info@abbaziasanteustachio.com o tel. 3202696169 In caso di maltempo la proiezione si terrà comunque all’interno della sala multimediale dell’Abbazia.

