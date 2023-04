Lista Mara Fontebasso Sindaco, presentazione dei candidati

Indirizzo non disponibile

Venerdì sera alle ore 20.30 presso il Ristorante La Panoramica a Nervesa sara’ presentata la Lista Mara Fontebasso Sindaco. La lista rappresenta in se’ sia il Partito di Fratelli d’Italia sia la componente civica Nervesa della Gente. Mara Fontebasso e la sua lista hanno come obbiettivo comune quello di far ripartire Nervesa e di amministrare nell’interesse esclusivo dei cittadini.

Durante l’incontro al quale parteciperanno il senatore Luca De Carlo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della IX commissione Turismo, commercio, industria, agricoltura del Senato, l’Onorevole Marina Marchetto Aliprandi, Marco Della Pietra sindaco di Spresiano e Giuseppe Montuori Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, saranno presentati il candidato Sindaco e i candidati a consigliere comunale. Sara’ presentato il programma completo della lista.