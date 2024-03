“Niente sarà più come prima: le macchine pensano” - L'intelligenza artificiale con Marco Camisani Calzolari

Sundar Pichai, Ceo di Google, definisce l’intelligenza artificiale “più profonda del fuoco o dell’elettricità o di qualsiasi cosa abbiamo fatto in passato”. ReidHoffman, fondatore di LinkedIn e attuale partner di Greylock Partners, afferma: “Il potere di apportare cambiamenti positivi nel mondo sta per ottenere la più grande spinta che abbia mai avuto”. E Bill Gates ha affermato che “questa nuova ondata di intelligenza artificiale è fondamentale quanto la creazione del microprocessore, del personal computer, di Internet e del telefono cellulare”. Per celebrare il decennale di Comprenderexcambiare Confindustria Veneto Est organizza a Treviso un incontro speciale che apre la stagione 2024. Un appuntamento nel quale da una parte si guarderà al decennio appena concluso e dall’altra ci si proietterà nella prospettiva futura segnata da una ulteriore accelerazione della rivoluzione digitale che attraverso l’intelligenza artificiale inizia a dispiegare appieno le sue ulteriori e ancor più dirompenti potenzialità. Si parte così alla scoperta dell’intelligenza artificiale, un viaggio nel presente e nell’immediato futuro, nel quale capire dove stiamo andando, cosa sta succedendo e cosa significa per le imprese, per il territorio e per le nostre comunità.

L’evento, aperto anche alla cittadinanza, si intitola “Niente sarà più come prima: le macchine pensano”, si terrà martedì 26 marzo, alle ore 17.00 all’ Auditorium di Fondazione Cassamarca a Treviso (Piazza delle Istituzioni). Discuteranno di intelligenza artificiale Paolo Denti, founder e Amministrazione delegato Oversonic, Alberto Felice De Toni, Direttore scientifico CUOA Business School e Sindaco di Udine, già Rettore dell’Università di Udine e Presidente della Fondazione CRUI, Maria Cristina Piovesana, Presidente Alf S.p.A. e Past President di Confindustria Veneto Est.

Molto atteso l’intervento di Marco Camisani Calzolari Divulgatore scientifico, esperto digitale a Striscia La Notizia, membro del Comitato per la definizione delle strategie per l'Intelligenza Artificiale del Paese nominato dalla Presidenza del Consiglio.

Conclusioni di Gianmarco Russo Direttore generale di Confindustria Veneto Est. Animerà l’incontro Alessandro Garofalo, Esperto di innovazione mentre gli interventi artistici saranno affidati a Tema Academy.

“Sono temi esiziali per la civiltà, in quanto l’Intelligenza Artificiale è una grande opportunità, ma rappresenta anche un grande pericolo se non gestita adeguatamente. Anche le imprese devono integrare gli strumenti di AI per rimanere competitive, e capire come farlo è la grande sfida da affrontare urgentemente. Il Veneto è sempre stata una regione ricettiva e all’avanguardia, e questo evento conferma la consueta sensibilità di Confindustria nel fornire ai suoi associati gli strumenti culturali per affrontare il cambiamento”, afferma Marco Camisani Calzolari.

Comprendere x Cambiare è il percorso di alta formazione di Confindustria Veneto Est per offrire agli imprenditori, i loro famigliari e collaboratori e alla comunità occasioni di riflessione sulle trasformazioni, nel mondo e nel nostro territorio – economiche ma anche sociali, culturali e tecnologiche – per coglierne le potenzialità e opportunità. Ha preso avvio nel 2014 e nel corso di questi dieci anni ha aperto numerosi percorsi di conoscenza dalla digitalizzazione alla sostenibilità, alle risorse umane, dall’heritage aziendale alle costruzioni, dall’industria 4.0 alla leadership, sempre in modo innovativo e disruptive, con un format televisivo e basato sulla contaminazione guidati da Alessandro Garofalo. Si sono tenuti oltre 70 incontri nei territori, coj 180 relatori dal mondo dell’industria, dello sport, dello spettacolo, dell’università. Quasi 20000 i partecipanti e 10mila visite ogni anno al sito dedicato.

“Dieci anni di comprendere per cambiare: surf, idee, persone in un viaggio che non ha fine. Dieci anni fa, nell’inverno del 2014, prendeva l’avvio comprenderexcambiare,l’innovativa iniziativa di alta formazione ideata dagli industriali trevigiani – dichiara Maria Cristina Piovesana - . Da allora migliaia di imprenditori, imprenditrici, dirigenti e quadri hanno partecipato alle decine e decine di incontri che si sono susseguiti nel tempo dando vita, ogni volta, sia a un viaggio nell’ignoto, sia a un ritorno animato da nuove consapevolezze. L’indimenticabile canzone dei Beach boys, “Surfing safari”, e le travolgenti immagini dei surfer alle prese con la forza delle onde oceaniche, sono state la sigla di apertura di ogni appuntamento. Immagini e suoni apparentemente lontani dalla quotidianità dell’impresa, ma che, al contrario, esprimono compiutamente quella forza, quella intelligenza e quella energia indispensabili per condurre un’impresa capace di cambiare sé stessa innovando. In anni di cambiamenti impensati e inattesi, comprenderexcambiare ha rappresentato un momento di riflessione, di stimolo e di incontro. Una zona franca, un approdo di autentica libertà che ha riproposto ogni volta, con creativo rigore, la necessità di comprendere il presente, come premessa indispensabile per cambiare e affrontare il futuro. L’avventura continua..”.