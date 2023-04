"No cibo sintetico"

L'Assessore all'Agricoltura e Vice Sindaco del Comune di Ponzano Veneto Michele Favaro ha promosso, con i Comuni di Breda di Piave e Carbonera, un incontro rivolto alla cittadinanza sul tema, di attualità e tanto discusso, del cibo sintetico, che si svolgerà venerdì 28 aprile 2023 presso il Salone del Palio – Casa dei Mezzadri, via dei Bersaglieri a Paderno di Ponzano. -Nel corso della serata si parlerà dei rischi per la salute - dieta mediterranea patrimonio dell'UNESCO - identità e storia del territorio - difesa delle nostre eccellenze (etichette Nutri-Score) e vedrà la partecipazione come relatori di:

- Giorgio Polegato, Presidente di Coldiretti di Treviso,

- Michele Favaro, Vice Sindaco del Comune di Ponzano Veneto,

- Federico Caner, Assessore Regionale all'Agricoltura e Turismo,

- Rosanna Conte, Europarlamentare.