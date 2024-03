Pasqua, Oderzo Cultura tiene aperto il polo museale tutto il weekend

Prezzo non disponibile

Pasqua con chi vuoi e, magari, con una visita al museo. Invece di chiudere per le feste, Fondazione Oderzo Cultura fa gli straordinari e offre a residenti e turisti la possibilità di visitare i propri spazi per tutto il weekend di Pasqua. Prima o dopo una gita al mare o un’escursione fra le colline, sarà così possibile fare tappa al Museo archeologico “Eno Bellis” e a “Palazzo Foscolo” che in questo periodo ospita le mostre temporanee “Vetro Vero Carlo Scarpa” e “Alberto Martini. Dante e la Divina Commedia”, oltre alle collezioni permanenti della Pinacoteca “Alberto Martini”, Gamco e la “Collezione Attilia Zava” – Museo del vetro d’artista.

Gli orari di apertura sono:

Venerdì 29 marzo: 9.30-13 e 14-17

Sabato 30 marzo, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile: 15-19