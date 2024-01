"Odisseo. Colui che corse al di là del mare" al Teatro Mario Del Monaco

Prezzo non disponibile

Dopo avere inaugurato l’edizione 2024 con il successo del reading-spettacolo “Nessuno ricorda Ulisse” (andato in scena il 16 gennaio nel ridotto del teatro “Mario Del Monaco” di Treviso), il festival di teatro classico “Mythos” riaccenderà nuovamente i riflettori sullo storico palcoscenico cittadino mercoledì 24 gennaio (ore 20.30), con lo spettacolo “Odisseo. Colui che corse al di là del mare”, testo e regia di Giovanna Cordova, ideatrice del festival giunto alla terza edizione.

E’ questo il secondo titolo di “Classici a teatro”, una delle sei sezioni in cui si articola la rassegna, quest’anno ispirata al tema “Vincitori e vinti. Il senso della vita”, organizzata da Tema Culturainstretta collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. “Classici a teatro”propone ben otto date tra gennaio e maggio e in questo ambito è fondamentale anche l’apporto dato dall’Associazione musicale “Francesco Manzato”. Si deve, infatti, ad Eleonora Biasin, docente della storica scuola trevigiana, l’ideazione e la costruzione di tutte le “tessiture” vocali che permeano lo spettacolo in programma il 24 gennaio.

“Odisseo colui che corse al di là del mare” porterà in scena Imma Quinterno e Francesco Lunardi (attori diplomati all’Accademia Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale) e i giovanissimi allievi di Tema Cultura Academy (la scuola di teatro fondata e diretta da Giovanna Cordova) con la partecipazione speciale di Giuseppe Pambieri, la cui carriera di attore iniziò alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano ed è proseguita costellata di successi teatralie televisivi. Sarà di Giuseppe Pambieri la “voce fuori campo” di Odisseo, che tesserà la narrazione dello spettacolo.

In una scena completamente spoglia prendono vita i ricordi di un passato che inizia sulla spiaggia di un mare nordico, quello raccontato da Joyce nel suo Ulisse. Ritrae un Odisseo giovanissimo che gioca con il suo cane; da quella spiaggia inizierà il suo viaggio, “per ritornare” cambiato dalle esperienze passate, dagli incontri felici o drammatici. Nel frattempo, anche quella spiaggia è cambiata. E’ diventata altro, pur rimanendo sempre “casa”, dove resta ad attenderlo il suo cane. La rivisitazione del passato è affidata alCoro sempre presente (gli attori di Tema Cultura Academy), attraverso il quale si materializzano i ricordi di uomini ed eroi, mostri e dee d’incomparabile bellezza, che nel flusso del ricordo, come i pensieri, appaiono e spariscono, si uniscono e si sovrappongono. “Odisseo. Colui che corse al di là de mare” è una produzione di Tema Cultura e Associazione musicale “Manzato” di Treviso, con le coreografie di Silvia Bennet e la scenofonia curata da Eleonora Biasin. Lo spettacolo è stato presentato in prima nazionale, lo scorso 15 ottobre, al Teatro Olimpico di Vicenza, nell’ambito del 76° Ciclo Spettacoli Classici.

Tema Cultura organizza il festival con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio e l’apporto di molti partner, tra cui il Comune di Treviso, l’Università Ca’ Foscari- Dipartimento Studi Umanistici, il gruppo Classici Contro, l’Associazione musicale Manzato e il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, nonché il patrocinio della Regione Veneto.

Acquisto biglietti: biglietteria Teatro “Mario Del Monaco” di Treviso; acquisto online www.teatrostabiledelveneto.it; informazioni Tema Cultura tel. 3513917499, email segreteria@temacultura.it