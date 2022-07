Oltre la maschera - Rassegna teatrale autunnale

Siete pronti ad accogliere l’autunno insieme a noi con una nuova stagione teatrale di prosa? La Streben Teatro in collaborazione con la biblioteca di Zero Branco e con il patrocinio del Comune di Zero Branco, vi da il benvenuto all’edizione 2022 di OLTRE LA MASCHERA, rassegna teatrale in cui si alterneranno commedie di alcuni tra gli autori più famosi del panorama teatrale: Shakespeare, Goldoni, Feydeau…Tutti gli eventi si svolgeranno all’interno del Teatro Comisso nella splendida cornice di Villa Guidini a Zero Branco (Treviso).



PROGRAMMA DELLA RASSEGNA



Sabato 10 settembre – ore 21

“UN CURIOSO ACCIDENTE”

Commedia brillante in due atti di Carlo Goldoni

Gruppo del Lelio

(Vicenza)



Sabato 17 settembre – ore 21

“MATO DE GUERA”

monologo di Gian Domenico Mazzocato

con Gigi Mardegan del Satiro Teatro

(Treviso)



Sabato 01 ottobre – ore 21

“SARTOR PAR FEMENE”

commedia brillante di Georges Feydeau

Compagnia Stabile del Leonardo

(Treviso)



Sabato 08 ottobre – ore 21

“DONNE IN SHAKESPEARE”

da William Shakespeare

di Piero Dal Prà

Compagnia Prototeatro

(Padova)





INFO UTILI



BIGLIETTI (a serata):

intero: 10€

ridotto: 5€ (bambini fino ai 12 anni e senior +65)



LUOGO

Teatro Comisso

presso Villa Guidini

Via Guidini, 52 – Zero Branco

Treviso



INFO, PRENOTAZIONI E PREVENDITA BIGLIETTI



Tel.: 392 1953869