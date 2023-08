Il movimento fa bene alla salute - Open Day Sport & Dance

Praticare attività fisica con regolarità svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione di malattie cardiovascolari, tumori, diabete, ipertensione arteriosa e obesità.

Sulla base delle ultime statistiche disponibili, nel territorio dell’Ulss 2 Marca Trevigiana risulta totalmente sedentario il 15% della popolazione adulta tra i 18 e i 69 anni, parzialmente attivo il 32%, e attivo - con svolgimento della quantità di attività fisica raccomandata per mantenersi in buona salute - il 53%. Il numero di persone attive è leggermente in aumento negli ultimi 4 anni, e si può stimare che siano circa 320.000 gli adulti sotto i 70 anni che raggiungono i livelli raccomandati di attività fisica.



SPORT & DANCE collabora da molti anni con l'ULSS 2 Marca Trevigiana per diffondere il messaggio: IL MOVIMENTO FA BENE ALLA SALUTE, proponendo corsi di ZUMBA FITNESS per tutte le età.





