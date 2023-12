L'Orto delle Abilità in Colonia Agricola

Non è proprio un mercatino natalizio e nemmeno un temporary shop: nell'Orto delle Abilità di Alternativa Ambiente e Colonia Agricola (accanto alla Bottega-Giardino) si possono trovare i frutti dei progetti sociali della cooperativa.



Le sorprendenti preparazioni dei volontari del progetto permanente Possibili Alternative realizzate con le piante, le erbe e i fiori dell'orto-giardino sperimentale.



I manufatti e le chitarre elettriche dei detenuti della Casa Circondariale di Treviso.



Le creazioni dei residenti di Casa Le Nuvole di Ponte di Piave.



Le invenzioni di carta dei partecipanti ai nuovi percorsi di socialità.



Mostra dei libri usati, in ottimo stato e ben catalogati, donati da tanti amici



Tanti prodotti rigorosamente artigianali da ammirare per le abilità che raccontano e che i volontari presenti in questo originale Orto natalizio vi illustreranno.



Tanti oggetti utili, sorprendenti, divertenti e accattivanti da regalare o regalarsi con un contributo che andrà interamente a sostegno di nuovi percorsi, nuovi progetti, nuove abilità.



Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18; il 24 dicembre dalle 10 alle 12.30.