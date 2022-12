Da Ottosensi il live della band trevigiana Radio-line(e)

Il 3 dicembre 2022 uscirà su tutte le piattaforme on-line “Ride”, il primo singolo del nuovo progetto musicale della band trevigiana RADIO-LINE(E). Il gruppo si forma nel 2010 dall’unione di alcuni musicisti provenienti da band storiche della Marca: Enrico Nanni (Aut) alla voce, Eddy Bassan (Estra) e Mauro Cenedese (Samsara) alle chitarre e, in tempi più recenti, Andrea Carraro (Los Massadores) al basso e Giacomo Tavella (Funkasin’ Street Band) alla batteria. Nei primi 10 anni di musica, il gruppo si distingue per l’originalità dei propri arrangiamenti, una cifra stilistica inconfondibile che applica a un repertorio composto da brani di altri artisti provenienti da generi spesso diametralmente opposti tra loro. Dal 2020, la band inizia a dedicarsi alla stesura di composizioni proprie, con testi in lingua inglese, sempre caratterizzate da un sound aggressivo, spiccatamente hard rock.

RIDE

“Ride” anticipa la pubblicazione di un nuovo album dei RADIO-LINE(E), attualmente in lavorazione e previsto per il 2023, che si intitolerà LOVE/HATE. Il brano si ispira all’esperienza di Valentina Brunet, viaggiatrice in solitaria che tra il 2017 e il 2019 percorse 25.000 km in bicicletta, per rientrare in Italia partendo dal Vietnam. Il suo diario di viaggio “in diretta” è stato il suo seguitissimo profilo Instagram @valentinaonwheels, cui ha fatto seguito il libro “Pedalando sogni: Dal Vietnam all'Italia. Diari di una cicloviaggiatrice”, diviso in tre volumi (due dei quali già pubblicati, il terzo in uscita). In due anni, Valentina ha attraversato su due ruote Cina e Mongolia, la Russia e le ex repubbliche sovietiche dell’Asia, e poi Iran, penisola araba, Armenia, Georgia, Europa dell’Est, Balcani. Valentina ha concesso molte immagini originali del suo viaggio ai RADIO-LINE(E), che sono stati inserite nella versione video del brano “Ride”, dal 3 dicembre disponibile su YouTube.

«Ho conosciuto Valentina una sera di due anni fa al rifugio Pradidali, dove all'epoca lavorava – racconta Enrico Nanni, voce dei RADIO-LINE(E) – Avevo fatto tappa lì per una notte, durante un giro sulle Pale di San Martino. Dopo cena abbiamo cominciato a parlare e ho scoperto il suo viaggio, la sua avventura e i suoi libri. In Ride si possono sentire l’esperienza e le emozioni di una persona che ha affrontato da sola tutte le complessità del mondo e di culture profondamente diverse dalla nostra, godendo dei luoghi e degli incontri, del confronto con sconosciuti talvolta straordinariamente generosi, altre volte estremamente ostici e pericolosi. Valentina è stata accolta, si è entusiasmata, è stata violentata, si è rialzata. E ha ricominciato a pedalare verso casa, una donna sola con la sua bicicletta in terre tutte da esplorare. Racconta tutto questo nei suoi libri, senza censure: ogni pagina mi ha ispirato. Ho scritto il testo e l'ho messo su un giro di accordi che avevo in testa, poi la canzone ha preso forma in sala prove con il resto del gruppo».

I RADIO-LINE(E) saranno in concerto il 2 dicembre alle ore 21:00 all’OttoSensi di Treviso: presentando per la prima volta dal vivo tutto il repertorio originale, frutto del lavoro dell’ultimo periodo, a distanza di due anni dall’ultima apparizione live a Suoni di Marca 2020.