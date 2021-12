Parco degli Alberi Parlanti: ecco i percorsi didattici per bambini e famiglie

Il Parco degli Alberi Parlanti ha sede in un grande spazio verde liberamente accessibile il parco della ottocentesca Villa Manfrin detta “Margherita”. Ospita al suo interno uno straordinario spazio multimediale interattivo con percorsi esperienziali rivolti a bambini e ragazzi, scuole e famiglie. Il parco tematico è stato ideato dall’Associazione Culturale Gli Alcuni, che gestisce tutte le attività al suo interno.



Durante le vacanze il parco sarà attivo con diverse proposte educative per le famiglie:

- LE MACCHINE DI LEO DA VINCI

https://live.alcuni.it/home-parco/tutti-i-percorsi/le-macchine-di-leo-da-vinci/

- SOGNANDO LA LUNA

https://live.alcuni.it/home-parco/tutti-i-percorsi/sognando-la-luna/

- DRAGHI, DINOSAURI E ANIMALI ESTINTI

https://live.alcuni.it/home-parco/tutti-i-percorsi/draghi-dinosauri-e-animali-estinti/

- DAL PRECINEMA AI CARTOON (riapertura!)

https://live.alcuni.it/home-parco/tutti-i-percorsi/dal-precinema-ai-cartoon/



Tutti gli orari aggiornati sono sul calendario del nuovo sito https://live.alcuni.it/home-parco/



INFORMAZIONI PER PRENOTARE

La prenotazione per i percorsi didattici è obbligatoria.

Per prenotare chiama sempre lo 0422 694046 o scrivi a info.parco@alcuni.it



Costo del biglietto: 7€ bambini, 5€ adulti. I bambini devono essere accompagnati nel percorso da almeno 1 adulto.