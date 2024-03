Il menù per la domenica di Pasqua 2024 alla Trattoria Hesperia



Anche per Pasqua, dopo il successo del menù di Natale, Trattoria Hesperia ha scelto di proporre diverse alternative per ogni portata, in modo da poter comporre il proprio pranzo con infinite possibilità.



‍Il menù



Entrée dello chef: brioche salata ripiena di salmone e maionese speziata (paprika dolce, lime e zenzero)





ANTIPASTO A SCELTA TRA



Selezione di Cotto di mare (capasanta gratinata, mazzancolle in saor, salmone marinato e bufalina, polipo grigliato alle erbe)



Selezione di Crudo di mare (scampo, ostrica, gambero rosso, ceviche di ricciola, tartarina di tonno)



Carpaccio di angus affumicato con pere williams e scaglie di grana



PRIMO A SCELTA TRA



Gnocchi di patate viola ripieni di salmone con bisque di crostacei e germogli di sakura



Fusilloni con crema di cacio e pepe e tartare di tonno



Bigoli con ragù bianco (agnello) con ricotta affumicata di malga



SECONDO A SCELTA TRA



Agnello alla scottadito con patate al forno e spinacino



Trancio di palamita in plancia con spuma di gorgonzola, miele di acacia e noci pecan



Moscardino fritto su crema di fave secche, olio alle erbe e germogli di shiso



DESSERT A SCELTA TRA



Foglia di pasta fillo con crema al mascarpone, fragole e gel di fragole



Tortino con cuore di cioccolato caldo, crema chantilly e gel all'arancia



Crostatina con crema al mascarpone e frutti di bosco freschi e il suo gel



Prezzo a persona: 80 euro.



È consigliata la prenotazione.



hesperia@trattoriahesperia.com



338 5267264 - 0422 1740639