1^ Passeggiata da 2 a 6 Zampe

E' già tutto pronto a Ponzano Veneto per la Prima ‘’Passeggiata da 2 a 6 Zampe’’, che si svolgerà Venerdì 28 Luglio, dalle ore 20.00 (in caso di pioggia sarà rimandata a Domenica 30). La passeggiata sarà di circa 3,5 Km. nelle vicine campagne, con i propri amici cani o anche senza, partenza e arrivo al Parco Urbano di Ponzano Veneto. All’arrivo tantissime sorprese tra cui birra, anguria e musica fino alle ore 23.00. Le sorprese continuano con la premiazione delle 4 coppie cane-amico più stravaganti, vincendo buoni sconto offerti dalla Toelettatura Amici a Quattro Zampe di Evelin e Mirko. Una passeggiata voluta dagli Amici del Parco Urbano di Ponzano Veneto, Organizzazione di Volontariato che da tempo si impegna a favore del Parco con varie attività.

Per la buona riuscita della serata l’Associazione ha chiesto anche la collaborazione degli esercenti locali, che come sempre hanno risposto con entusiasmo, gentilezza e generosità. Presso Bar Vizi e Sfizi, Bar Marilyn e Bar-Osteria Al Mercato da Rosa e Gian, si può effettuare una preiscrizione di 3 euro, che l’Associazione utilizzerà totalmente a favore del Parco Urbano. L’iscrizione comprende bottiglietta d’acqua e braccialetto antizanzare che saranno consegnate direttamente al Parco; per i minori di 10 anni l’iscrizione è gratuita, con merendina in omaggio. Le iscrizioni possono essere fatte anche al Parco entro 15 minuti dalla partenza. Spontanee donazioni a sostegno del parco da ‘’Auxilium Soluzioni Per l’Udito, Van Den Borre Giardini Piscine Verde Verticale, Erboristeria Natural Shop, Menuzzo Azienda Agricola Vendita Frutta e Verdura e Toelettatura Amici a Quattro Zampe di Evelin e Mirko.

L’evento ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Ponzano Veneto, la piena collaborazione da parte del Sindaco Antonello Baseggio e di tutta l’Amministrazione Comunale. La serata si svolgerà con la gentile compagnia di E.N.P.A.-Sezione di Treviso, Associazione Cinofila ‘’La Luna Nuova’’, A.V.I.S. e A.I.D.O..

L’Associazione ‘’Amici del Parco Urbano - Ponzano Veneto ODV’’ per il rispetto e la sicurezza di tutti raccomanda gli amici cani sempre al guinzaglio.