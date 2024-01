Paul Millns & Nick Pentelow - Freedom Train 2024

FREEDOM TRAIN 2024 - UN VIAGGIO NELLA CULTURA DEL BLUES



Una coppia di quei musicisti che possono cambiare il corso di una serata, capaci di lasciare traccia nel cuore del pubblico per lungo tempo. Paul Millns è prodigioso al piano e la sua voce porta tutti i segni di chi è cresciuto ascoltando e affiancando i grandi del rhythm and blues britannico e non solo. La lista delle sue collaborazioni è colma di nomi venerabili come Eric Burdon e John Martyn, ma come solista Paul Millns è riconoscibile come un autentico talento di quello che ancora oggi chiamiamo “british blues”, un genere a cui continua ad infondere freschezza e potenza. Al suo fianco Nick Pentelow, leggendario sassofonista e clarinettista inglese: si unisce ai Wizzard di Roy Wood nel 1972 e per i successivi 45 anni collabora come sideman con vari artisti blues, R&B, pop britannici e statunitensi (Paul Millns, Jack Bruce, Bernie Marsden, Gary Brooker, Chas & Dave, Albert Collins, Gary Moore, B.B. King ecc..) per arrivare fino ai giorni nostri con Andy Fairweather Low & The Low Riders.

Il concerto fa parte di un mini-tour che attraversa Italia e Austria, in cui sarà possibile ascoltare anche alcuni brani tratti dal nuovo disco di Paul Millns, dal titolo “CLOSE TO THE BONE”.





Line Up:

Paul Millns - Piano, voce

Nick Pentelow - Sassofono, clarinetto





FREEDOM TRAIN 2024 è una rassegna organizzata da ArteRitmi, con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Fior.



Media Partner: ValdobbiadeneJazz e Blues In Villa APS.