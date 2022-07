"Pedali in Rosa": tre giorni di grande ciclismo al Borgo della Birra

Orario non disponibile

Il fine settimana si veste di rosa al Borgo della birra San Gabriel a Ponte di Piave. ?Una vera e propria festa dedicata alle donne e alla bici che avrà il patrocinio sia del Comune di Ponte di Piave che della regione Veneto. Appuntamenti che coniugano sport e solidarietà, con l’obiettivo di dedicare alla parte rosa del nostro cuore la passione sempre più diffusa delle due ruote. Si tratta di una tre giorni pieni di novità e di iniziative che il patron del Birrificio San Gabriel G. Tonon, ha voluto fortemente, spinto dalla sua grande passione per questo sport.

• Venerdì 22 luglio dalle 21, ospite il campionissimo Beppe Saronni, Storie di Ciclismo ieri ed oggi. Talk show con la partecipazione di Mara Mosole e Diana Ziliute ex campionessa mondiale. La mattina, insieme a tanti ex professionisti, parteciperà ad una pedalata che, con partenza da Levada di Ponte di Piave, percorrerà la sponda del fiume fino alle colline del prosecco di Conegliano e farà tappa, accolti dal sindaco nella prestigiosa piazza Cima.

• Sabato 23 luglio dalle ore 18 Pedalata in rosa, destinata a raccogliere fondi per l’Associazione Amiche per la Pelle.

• Domenica 24 Luglio ore 9 “SAN GABRIEL GOLD RACE” GARA CICLISTICA NAZIONALE FEMMINILE Categorie esordienti, allieve, juniores e Elit. (Trofeo “ Renzo Tonon”) - Gara di Tandem Paraolimpico.

Alla organizzazione degli eventi parteciperanno, oltre al Gruppo sportivo San Gabriel, anche le soc. Fausto Coppi, il Pedale Opitergino e Gli sportivi del Ponte di Faè, riunite da un prezioso e lungimirante spirito collaborativo e di condivisione per lo sport ed il territorio.