Api e vespe si incontrano a Ponzano Veneto

Domenica 24 settembre a Ponzano Veneto l'incontro "Api e Vespe". Dalle 9 e per tutto il giorno alla Casa dei Mezzadri in via dei Bersaglieri momenti di formazione, attività ricreative per tutta la famiglia, una mostra e la consegna dei riconoscimenti alle scuole che hanno realizzato degli elaborati sul tema della tutela delle api.

«Un'occasione di formazione e informazione rivolta a tutta la cittadinanza, con esperti di chiara fama – afferma Stefano Dal Colle, presidente Apat-Apicoltori in Veneto e Fai Veneto-Federazione apicoltori italiani – verranno indagati temi di stringente attualità come lo stato di salute delle api, la necessità di proteggere gli ecosistemi dal deterioramento ambientale e dall'inquinamento, le nuove minacce per l'alveare e l'impegno degli apicoltori a lavorare in sinergia con istituzioni e categorie economiche per creare modelli virtuosi, capaci di preservare il benessere delle api quali obiettivo primario per la salvaguardia del pianeta e dell'uomo».

Ad oggi Apat Veneto riunisce 1.350 apicoltori con 27 mila alveari, con questa iniziativa l’associazione mira a offrire un’interessante occasione formativa e di riflessione per i soci e tutta la cittadinanza.

Ecco il programma della manifestazione:

Ore 9.30 Saluti del Sindaco e dell’Assessore all’Agricoltura e, a seguire, le relazioni “Come la pensano le Api” con la dottoressa Beti Piotto, agronoma dell’Associazione Italiana Apiterapia, e il focus “Api e Vespe: una lunga coevoluzione tra antichi adattamenti e nuove minacce” a cura del Federico Cappa biologo del dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze

Ore 12.00 domande dal pubblico

Ore 12.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

Coordina Stefano Dal Colle - Presidente “Apat - Apicoltori in Veneto” e “Fai Veneto - Federazione Apicoltori Italiani”

Per tutto il giorno:

-Stand gastronomico in collaborazione con il Gruppo Alpini di Ponzano

- Mostra statica di Vespe Piaggio storiche

- Dalle 16 Laboratori per bambini con Apicoltori Apat

- Premiazione del concorso promosso dal Comune con le Scuole del territorio sul tema della tutela delle api