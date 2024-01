Il pranzo di Babette - Cena/spettacolo

Beatrice Niero e Mirko Artuso ripropongono le vicende narrate da Karen Blixen nell'omonimo racconto riadattato per l'occasione da Francesco Niccolini. Una serata di grande suggestione per un racconto raffinato in cui gli spettatori saranno guidati da un'ammaliante Beatrice Niero ed un sornione Mirko Artuso alla scoperta delle vicende di Babette e dei sapori del suo pranzo. Le materie prime e i vini pregiati. Le traiettorie disperse di Martina, Filippa, Achille Papin, il generale Loewenhielm, il piccolo villaggio e il gran mondo "fuori", si riuniscono nella figura di Babette e nel suo meraviglioso pranzo. Ed è proprio questo che avviene nello spettacolo Il Pranzo di Babette, in cui arrendersi all'amore per il cibo significa arrendersi all'amore per la vita. Raccontare e cucinare, sono una sublime forma d'arte, il convivio è un dono, una rivincita. Lo spirito e la carne possono condividere la stessa mensa, gli opposti si attraggono, gli estremi si toccano. Bisogna accettare di farsi un regalo coraggioso: il silenzio, l'ascolto, la profondità appunto, che permetterà allo spettatore di vedere e sentire persone e storie che un tempo, sicuramente, furono anche sue e che, per vanità, timore o troppa fretta, ha dimenticato, qui, a questa tavola inabissatasi in fondo al mare e poi dimenticata, molto tempo fa'.

con Mirko Artuso e Beatrice Niero

musiche di Isaac De Martin

Ambientazione e Regia di Mirko Artuso

Drammaturgia di Francesco Niccolini

MENU:

Brodo di terra e di mare

Tre concentrati

Vitello Pesce Crostacei

Che sostituisce il Brodo di Tartaruga della versione originale

Blinis Demidoff

Deliziose crespelle salate di origine russa, morbide e gonfie, accompagnate con panna acida, pesce affumicato e caviale

Cailles en sarcophage

Quaglie disossate e private delle interiora ripiene di fegatini e tartufo. Avvolte in una fetta di lardo e adagiate in un vol au vent

Insalatina mista

Torta Savarin al Rum

Frutta Uva Fichi Pesche

Caffè

Vini in abbinamento:

Secondo fiore - Passito

Colmagro - Tezze di Piave

Raccolta dei grappoli rimasti dopo la vendemmia

Cartizze Zero

Valdobbiane Superiore di Cartizze Docg Brut - Zero

Cantina Garbara

Malanotte Docg 2011

Colmagro - Tezze di Piave

