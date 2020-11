Premiazione della sesta edizione del concorso Vincenzoni

La cerimonia di premiazione verrà fatta in streaming live e può essere seguita collegandosi alla pagina facebook dell'Associazione Vincenzoni. Interverranno Lavinia Colonna Preti, assessore ai Beni Culturali e Turismo della città di Treviso, il regista Giorgio Diritti, presidente della giuria per i Soggetti, ilM° compositore Giuliano Taviani, presidente della giuria per la MUsica, Renato Casaro, artista illustratore di manifesti cinematografici, i vincitori del Concorso

