Presentazione con l’autrice del memoir “La paura ferisce come un coltello arrugginito”

Nonunadimeno Treviso ha il piacere di invitarvi alla presentazione del libro ?La paura ferisce come un coltello arrugginito? (edito da Nottetempo), un memoir in cui l?autrice vicentina Giulia Scomazzon ricompone la storia di sua madre Roberta, morta giovanissima a metà degli anni ?90, intrecciando i racconti di chi l?ha conosciuta a una ricostruzione del clima di paura e vergogna che ha portato la nostra società e spesso le famiglie stesse a rimuovere dalla memoria collettiva le vittime dell?epidemia di AIDS e del virus dell?HIV. Il risultato è un memoir ricco di riflessioni sul tema della memoria, del trauma, dello stigma, dell?elaborazione del lutto, in cui personale e collettivo si intrecciano andando al di là degli stereotipi legati alla tossicodipendenza e alla comunità LGBT, incoraggiando chi legge a prendere posizione e a restituire complessità a una vicenda che è tutt?ora una ferita aperta.

La presentazione sarà martedì 21 marzo alle 18.30 alla Libreria Universitaria San Leonardo di Treviso.