Treviso Pride, stasera la prima assemblea pubblica

A pochi giorni dall’annuncio della data del Treviso Pride 2023, sabato 17 giugno, l? organizzator? della manifestazione indicono la prima assemblea pubblica per mercoledì 10 maggio alle ore 19 a Binario 1. Saranno dunque AGEDO Treviso, Famiglie Arcobaleno Veneto, Coordinamento LGBTE Treviso e Non Una Di Meno Treviso ad accogliere chiunque voglia presentarsi e a raccogliere istanze, idee e suggerimenti sull’iniziativa. Particolare oggetto di attenzione sarà la Carta d’Intenti, già divulgata nei giorni scorsi e diretta alla società civile, dalle amministrazioni comunali agli istituti scolastici e dal mondo del giornalismo alle associazioni di categoria e alle aziende sanitarie. Primo di due appuntamenti - il prossimo sarà il 25 maggio - questa assemblea va nella direzione di un coinvolgimento a 360 gradi delle realtà del territorio ed è pensata dall? organizzator? del Treviso Pride come un’occasione per arricchirsi di nuove istanze, verso una manifestazione ancora più inclusiva.