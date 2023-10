Proiezione film documentario "Il fenomeno Bruno Groning"

Il docu-film “Il fenomeno Bruno Gröning” compie vent’ anni. Il 3 ottobre del 2003 è la data della prima mondiale, nelle sale dello storico cinema “Toni” di Berlino, nel quartiere Weissensee.

Una ricorrenza importante, che sarà celebrata con una serie di proiezioni in ogni città e paese, in tutto il mondo.

La pellicola è incentrata sulla figura del mistico tedesco di umili origini che, negli anni della ricostruzione postbellica, si adoperò per aiutare, a titolo volontario, il prossimo.

Il film offre un’esatta ricostruzione della storia di un uomo che, negli anni ‘50, suscitò scalpore per via delle straordinarie guarigioni a lui attribuite.

Mette insieme 80 testimonianze, spezzoni di registrazioni, materiale d’ archivio, articoli e reportage stampa e tv, informazioni, frutto di sopralluoghi nei paesi e nelle città in cui si svolsero le vicende legate a Bruno Gröning, da Danzica, dove è nato nel 1906, a Parigi, dove si è spento nel 1959.



Vent’ anni dopo, spettatori di tutto il mondo assisteranno alle proiezioni, uniti e avvolti in una serie di anelli di luce.