Regioni d’Europa – Castelfranco Veneto

L’elegante cittadina di Castelfranco Veneto torna ad ospitare una nuova edizione di Regioni D’Europa. L’evento è dedicato alle bontà enogastronomiche ed artigianali, vere e proprie eccellenze del territorio italiano e non, da poter ammirare e gustare.

Regioni D’Europa rappresenta l’occasione giusta per perdersi tra i sapori dei prodotti tipici, scoprendo da vicino anche le novità dell’artigianato più ricercato. L’appuntamento con la mostra mercato è dal 24 al 26 marzo 2023 nella grande Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, circondata da palazzi storici e dalle antiche mura difensive medievali.

Ottanta botteghe provenienti da ogni angolo d’Europa esibiranno e faranno conoscere al pubblico prodotti tradizionali e tipici. Un’ottima opportunità per scoprire da vicino pietanze ed oggetti di altri luoghi. Bancarelle italiane, mercanti provenienti dalla Spagna, dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania, dall’Irlanda e da Lussemburgo esporranno prodotti, piatti e bevande tipiche delle loro terre, ma anche utensili per la casa, bigiotteria, tessuti, incensi profumanti e articoli di abbigliamento.

L’ingresso all’evento è gratuito e libero, l’orario di apertura degli stand è continuato fino a tarda sera. Grazie a Regioni D’Europa arriva anche a Castelfranco Veneto un mondo di gusto e spensieratezza per tutti i più curiosi si assaporare nuovi cibi e bere anche delle ottime birre. C’è soltanto l’imbarazzo della scelta tra dolce e salato!

Come arrivare a Regioni D’Europa

Giungere a Piazza Giorgione è davvero molto semplice, basta percorrere Via San Pio X, oppure arrivando da Corso 29 aprile. La zona può essere raggiunta lasciando alle spalle Borgo Vicenza e proseguendo per Via Fabio Filzi; inoltre dista pochi minuti a piedi dal centro, solo 15 minuti, e rappresenta un punto strategico per coloro che desiderano visitare Castelfranco Veneto dopo aver fatto un salto a Regioni D’Europa.

Quali stand e botteghe sono presenti a Regioni D’Europa

Bancarelle italiane e non all’interno delle quali sarà possibile gustare prodotti tipici del nostro territorio, ma anche prodotti: spagnoli, tedeschi, francesi, irlandesi e belgi. All’interno degli stand si potranno acquistare: bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa e per la cosmesi, ma anche materiale tecnico per la montagna, abbigliamento, bevande alcoliche e non.

È tempo di conoscere Castelfranco Veneto

In occasione di Regioni D’Europa, il pubblico avrà la possibilità di conoscere anche la splendida Castelfranco Veneto, alternando a percorsi di gusto, anche le visite culturali che la città mette a disposizione. Un ottimo punto di partenza per scoprire la città è il Duomo con la sua Pala del Giorgione, addentrandosi tra le vie colorate e storiche del centro. Il monumento storico è di una bellezza disarmante e merita di essere la prima tappa del giro.

Imperdibile è il Museo casa di Giorgione, in Piazza San Liberale, il famoso pittore del ‘500 che in questa città ha i suoi natali. Altre due tappe da non perdere sono il Parco di Villa Bolasco e la Torre Civica. Ultimo, ma non per importanza, il Teatro Accademico, considerato tra i teatri più belli del Veneto che merita sicuramente una visita.

Per maggiori informazioni visita il sito del comune.

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM.