La manifestazione itinerante "Regioni d’Europa" arriva a Montebelluna

Da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile il comune di Montebelluna ospiterà Regioni d’Europa, la maxi mostra-mercato itinerante dedicata al cibo e all’artigianato europei. Di cosa si tratta esattamente? Ottanta botteghe sparse per il centro storico ricche di prodotti artigianali ed enogastronomici del territorio europeo, dalle specialità del Belgio, a quella Spagna, della Francia, e poi Scozia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, attraverso tutto il Continente. E, ovviamente, il meglio delle tipicità italiane. Le porte apriranno alle ore 18:00 di giovedì 31 marzo e chiuderanno solo alle 23:00 di domenica 3. Una full immersion di tre giorni per scoprire le aziende di artigianato e street food della cultura europea.



Regioni d’Europa a Montebelluna sarà proprio nel centro storico cittadino, tra corso Mazzini e piazza Marconi, cuore della provincia trevisana e a pochi passi dalla stazione ferroviaria che la collega a Treviso in neanche un’ora. Per chi preferisce arrivare in auto, sempre da Treviso, da cui dista 22 km, è possibile prendere la strada regionale Feltrina n° 348, direzione Feltre.

Che cosa troverete

Sulle bancarelle di Regioni d’Europa troverete street food, pietanze tradizionali, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa e per la cosmesi, ma anche materiale tecnico per la montagna, abbigliamento, bevande alcoliche e non.



Regioni d’Europa è anche un’occasione per visitare Montebelluna ed esplorare il suo borgo storico. Montebelluna è da sempre considerata una cerniera di raccordo tra colline e vitigni, attrazione artistiche e moda. Non a caso, il simbolo della cittadina è il Museo dello Scarpone e della Calzatura che si trova all’interno della cinquecentesca Villa Binetti-Zuccareda. Qui sono conservati oltre 2mila oggetti legati al mondo del design, dall’ideazione alla realizzazione, oltre a 700 brevetti legati al mondo calzaturiero. Immancabili il Duomo dell’Immacolata Concezione, risalente ai primi del Novecento, la secentesca Chiesa di Santa Maria in Colle che domina la campagna circostante e il Museo di Storia Naturale e Archeologia a Villa Biagi.

Prendetevi poi almeno un paio d’ore per una passeggiata nel parco del Montello con i suoi 60 chilometri quadrati di natura, le sue piste ciclabili che costeggiano il Brentella e le sue ben 91 grotte sotterranee.



Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM.