La rivista Jacobin Italia presenta il numero monografico "RESISTERE SERVE SEMPRE" su Resistenza e Resistenze.

Venerdì 26 febbraio, al Centro Sociale Django, Caserma Piave, via Monterumici, Treviso. Ore 20.45, ingresso libero.

Saranno presenti i redattori di Jacobin Sabrina Marchetti e Lorenzo Zamponi

Interverranno Luca Baldissara (storico), Antonella Lorenzoni (ANPI Treviso), Alessandro Casellato (ISTRESCO)

Questo numero della rivista si occupa di tracciare la dimensione universale della resistenza al nazifascismo in tutte le sue forme, evidenziando le connessioni con battaglie avvenute in altri luoghi e in altri tempi, accomunate dal rifiuto del concetto che il più forte possa opprimere il più debole in una ramificazione globale e sempre contemporanea della Resistenza.