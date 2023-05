Rockets Live - Concerto benefico per l’Associazione il “Il Filo di Simo”

Il 27 maggio alle ore 21:30, presso il Palateatro a Fontane di Villorba di via Cave si svolgerà un concerto dei Rockets una delle band più discusse e fuori dagli schemi della musica di fine secolo riconosciuti come pionieri dello “elettro pop”. Il concerto è stato organizzato allo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione il “Il Filo di Simo”. L’associazione è un’Organizzazione di Volontariato dedicata al sostegno di chi soffre di stati depressivi e al supporto psicologico delle famiglie. Inoltre, il “Il Filo di Simo promuove la conoscenza delle problematiche relative a queste condizioni di salute generando una cultura capace di superare gli stigmi sociali. Queste attività, il cui numero è in aumento in base alle richieste di aiuto, sono però possibili solo con la generosa opera dei soci, dei volontari, degli amici psicologi e psicoterapeuti, con la sensibilità di amministrazioni pubbliche e con l’aiuto dei tanti sostenitori.

Anche il Comune di Villorba collabora a questa iniziativa e si augura possa essere l’inizio di una raccolta fondi importante che permetta a “Il Filo di Simo” di sviluppare in modo concreto l’azione di prevenzione dei gesti suicidari sempre più presenti nella nostra società.