Rosanna Potente porta il suo Canova alla Lovat

Prende avvio il tour di presentazioni del libro Canova. La vita, gli amori, le passioni e l'arte, scritto da Rosanna Potente con una Prefazione di Andrea Bellieni e da poco pubblicato da Chartesia. La prima data del già fitto calendario è fissata per il 23 settembre alle ore 18:30 presso la libreria Lovat di Villorba, dove l’autrice (in dialogo con lo scrittore Marco Gottardi) presenterà l’opera proponendo un appassionante e coinvolgente percorso tra i concetti di sublime romantico e bellezza classica.



Un viaggio nella suadente perfezione della forma



Il genio e il talento di Antonio Canova, ma anche le sue pulsioni più intime e profonde, andranno definendosi in un focus che la prof.ssa Potente ha messo a punto appositamente per questo grande evento, nel quale il pubblico avrà la possibilità di conoscere, in modo dettagliato e con il supporto delle immagini proiettate durante l’esposizione, alcune tra le più importanti opere dello scultore come Le grazie, la Paolina Borghese e la Venere italica.



L’incontro sarà l’occasione per scoprire uno dei tanti temi affrontati dall’autrice nel suo libro, una monografia a tutto tondo che offre il ritratto completo di Antonio Canova, descrivendo i diversi volti di uno dei massimi artisti di tutti i tempi: i segreti, le tecniche e i capolavori dello scultore, la grazia e l’estro sfavillante del pittore, la tenacia del mediatore diplomatico che tenne testa a Napoleone, le inclinazioni, i sentimenti e le amicizie dell’uomo, evidenziando persino i rari vezzi o le fragilità di un animo inquieto ma indomito che seppe dare forma a un nuovo ideale di bellezza. Il tutto in un volume da collezione di grande formato, con copertina rigida cartonata impressa in oro a caldo, una veste grafica ricercata e oltre 140 spettacolari immagini fotografiche che rendono questo libro un gioiello da ammirare e collezionare.



Gli autori



Rosanna Potente si è laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova. Ha lavorato per due anni al Museo archeologico nazionale di Venezia, occupandosi di ricerca. Dal 2004 insegna Lettere al Liceo classico-linguistico “Antonio Canova” di Treviso e dal 2017 tiene lezioni di Letteratura presso l’Università dell’Età Libera di Treviso. Dal 2007 al 2017 è stata Assessore alla cultura e all’istruzione e Vicesindaco (dal 2012) nel Comune di Silea (TV). Nel 2021 ha contribuito alla redazione dei testi per l’edizione illustrata della Divina Commedia edita da Chartesia.



Andrea Bellieni, autore di numerose pubblicazioni riguardanti specialmente l’ambito trevigiano e veneto, nel campo dell’architettura, della pittura antica e delle arti applicate, è stato conservatore dei Musei civici di Treviso. Dal 2008 è responsabile e conservatore del Museo Correr di Venezia e della Torre dell’orologio. Per il progetto del futuro Grande Correr ha ideato e diretto il riallestimento dell’importante collezione di opere di Antonio Canova.