Escursione "Le candide distese di narcisi dei poeti"

Oltre ad una visuale che spazia tra le Dolomiti e la Laguna, il percorso vi offrirà una splendida fioritura di narcisi…

Un bianco tappeto che riveste i prati della località.

E poi, le peonie selvatiche, i tritoni che colonizzano le lame e gli ottimi formaggi di malga!



PROGRAMMA USCITA

Questa proposta di camminata percorre in salita il così chiamato Troi de Perlina, solitario e silenzioso sentiero che si inerpica tra le montagne di Valmareno lasciando di tanto in tanto ampie finestre panoramiche sulla vallata nonché sulle dirompenti montagne.

Ad allietare ancor più il cammino, le fioriture di macchie furtive di iris selvatici e di vistose peonie officinalis.

Ma la vera sorpresa ci attende in cima: l’incredibile scenario offerto da migliaia di narcisi dei poeti in fiore che coprono di profumato candore il Col di Varnada, offrendo uno spettacolo da non perdere

Dai prati fioriti torneremo poi alle auto passando per malga Canidi e Praderadego con un perfetto giro ad anello.



NFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 10 km

Dislivello in salita: 650m

Pranzo: Al sacco o presso malga Canidi

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed eventuale pranzo al sacco. Portare un berretto per proteggersi dal sole crema solare. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking… Consigliati i bastoncini.



COSTI

Costo uscita comprensivo di guida ambientale escursionistica:

Euro 15,00 per gli adulti

Euro 8,00 per i ragazzi fino ai 16 anni



INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 3383766978

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE