"Scuola Aperta" a Valdobbiadene e Vidor

Appuntamento da non perdere sabato 14 gennaio dalle 15.30 alle 18.00 alle scuole medie di Valdobbiadene e Vidor: c'è Scuola Aperta. I genitori e gli alunni delle classi quinte, provenienti sia da Vidor e Valdobbiadene sia da altri Comuni, avranno così l'opportunità di visitare i locali delle scuole e le palestre, di conoscere personalmente i docenti, affiancati da alcuni studenti, e di vedere con i propri occhi le attività e le proposte della ricca offerta formativa.



A Vidor nel pomeriggio di sabato 14 gennaio gli ospiti potranno assistere ad un intermezzo musicale realizzato dai ragazzi e dalla docente di indirizzo, seguirà la presentazione del plesso, per poi proseguire liberamente e partecipare ai laboratori di arte e immagine,scrittura creativa, matematica, scienze, giornalismo, valorizzazione del territorio, tecnologia ed educazione fisica. Le scuole medie di Vidor e di Valdobbiadene fanno parte dell’Istituto comprensivo di Valdobbiadene, che è uno degli istituti più grandi della zona in quanto comprende tre comuni (Segusino, Valdobbiadene e Vidor) e cinque scuole primarie. L’Istituto, inoltre, offre la grande opportunità dell'indirizzo musicale, pertanto i ragazzi che si iscriveranno alle medie potranno essere seguiti con costanza da docenti qualificati e partecipare ai concerti curati dall'Istituto in collaborazione con enti e associazioni locali.



Sono molte le attività e le proposte formative dall’Istituto: dai viaggi di istruzione alle uscite didattiche nel territorio e non solo, da teatro, certificazioni e lezioni con madrelingua in tre lingue straniere (inglese, tedesco e francese) ai laboratori pomeridiani, dai giochi logici e matematici a numerose proposte sportive, dal supporto

della psicopedagogista ad un qualificato Spazio ascolto.



Ampio rilievo viene dato all’Educazione civica. Quest’anno ragazzi, docenti e famiglie dedicheranno particolare attenzione alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo incontrando lo scrittore Andrea Franzoso, che la sera del 6 febbraio nella sala consiliare di Vidor presenterà al pubblico adulto il libro “Ero un bullo”, tratto da una storia vera. Nella mattinata del 7 febbraio, Giornata nazionale di contrasto al bullismo, lo scrittore incontrerà i ragazzi del plesso di Vidor e alcune classi di Valdobbiadene: sarà il "momento forte" di un percorso che si dispiega nel corso dell’anno, perché prevenire è meglio che curare e la serenità dei ragazzi è il presupposto fondamentale per giungere al successo formativo.