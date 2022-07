“SECRET TASTING”: Aperitivo Formativo

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO dalle ore 19.30 alle ore 21.00

"Officina del Vino" situata in VIA IV NOVEMBRE, 12 - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti

-- --

Torna il terzo appuntamento di “APERITIVO FORMATIVO”: il format di aperitivi guidati dal nostro enologo Luca Zamai che si svolgono presso l’“Officina del Vino”.

Questa volta con una novità: un tasting di bollicine alla cieca dove spetterà a voi scoprire il vino in degustazione!

-- --

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO all'Officina del Vino è: “SECRET TASTING - Aperitivo Formativo”.

Un aperitivo guidato spezza settimana che unisce l’utile al dilettevole. Un’ora e mezza di svago post lavoro, dalle ore 19.30 alle ore 21.00, con amici, colleghi oppure con la propria famiglia!

Noi vi accompagneremo in questo viaggio: dal metodo Champenoise al metodo Charmat fino al metodo Ancestrale. Il nostro staff - Luca Zamai, l’enologo, fiancheggiato da Sabrina Rodelli, sommelier Fisar - vi guideranno in una degustazione alla cieca di diverse bollicine.

-- --

IN DEGUSTAZIONE:

La degustazione di bollicine sarà alla cieca: spetterà a voi scoprire il vino in degustazione!

FOOD:

Stuzzichini gourmet preparati dal nostro chef accompagneranno quest’esperienza enogastronomica in “Officina del Vino”.

-- --

CURIOSITA’

L’Officina del Vino è il nuovo agri wine bar firmato Pizzolato situato alle spalle della Cantina, con ingresso separato tra i vigneti che si affacciano nella Via Cal di Treviso.

All’Officina del Vino i nostri vini biologici sono accompagnati da sfiziosità culinarie e gourmet che seguono l’andamento stagionale. Le materie prime utilizzate sono di nostra produzione oppure provenienti da aziende agricole locali che seguono la stessa nostra filosofia sostenibile. Qui potete vivere esperienze di gusto uniche ed esclusive nel nome della genuinità e del biologico.

-- --

INFO EVENTO:

COSTO DELLA DEGUSTAZIONE: 28.00 €

APERITIVO A NUMERO CHIUSO

-- --

INFO E PRENOTAZIONI

welcome@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211



Rimanete aggiornati su tutte le news dell’Officina del Vino: segui anche i nostri profili Instragram @officina_del_vino_ @cantinapizzolato