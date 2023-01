Torna la settimana del business, webinar gratuiti sul web marketing

La settimana del business dal 2 al 6 gennaio, webinar gratuiti sul web marketing. L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.

Il programma

Lunedì 2 gennaio, ore 15.

Webinar Gratuito Live: "Come creare un post efficace sui social media per aumentare le vendite" con Alessandro Negrisolo, esperto di Webinar e Consulente di web marketing.

Martedì 3 Gennaio, ore 15.

Webinar Gratuito Live: "Vale la pena promuoversi in un momento di crisi?" con Lorenza Migliorato, Pr e Strategie di espansione www.ex-stra.com.

Mercoledì 4 Gennaio, ore 15.

Webinar Gratuito Live: "Linkedin come strumento per il tuo business" con Alessandro Sparelli, expansion manager di Web Leaders.

Giovedì 5 Gennaio, ore 15.

Webinar Gratuito Live: "Time management: come organizzare il tempo per essere più produttivi" con Michele De Capitani, fondatore e titolare unico di Web Leaders.

Venerdì 6 Gennaio ore 11.

Webinar Gratuito Live: "Google Analytics 4: raccogli dati in sicurezza. Aggiornamenti, obblighi, privacy e Gdpr". Con Lorenzo Piran, consulente di web marketing.

Informazioni & contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

Chiamando il 3280839558

Mandando un'email a info@webleaders.it