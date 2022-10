La settimana del business: webinar gratuiti dal 3 al 7 ottobre

Nuova settimana del business, dal 3 al 7 ottobre, con webinar gratuiti sul web marketing. L'agenzia Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.

Il programma

Lunedì 3 ottobre, ore 15

Webinar gratuito live: "Come trovare nuovi clienti grazie all'email marketing" con Alessandro Di Coste, consulente di marketing.

Martedì 4 ottobre, ore 15

Webinar gratuito live: "Tecniche di vendita: il metodo scientifico".

Mercoledì 5 ottobre, ore 15

Webinar gratuito live: "Come trovare potenziali clienti velocemente tramite Faceboo e Instagram" con Alessandro Negrisolo, esperto di webinar e consulente di web marketing.

Giovedì 6 ottobre, ore 18:30

Webinar gratuito esclusivo: "La comunicazione efficace: come aumentare la fiducia con i clienti", con Michele De Capitani, esperto di web marketing e titolare di Web Leaders.

Venerdì 7 ottobre, ore 15

Webinar gratuito live: "Come trovare potenziali clienti velocemente su Tik Tok, il social del momento", con Alessandro Negrisolo, esperto di webinar e consulente di web marketing.

Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

Al seguente link

Chiamando il 3280839558

Mandando un'email a info@webleaders.it