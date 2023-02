2° Social Day - Un cuore per l'autismo

Domenica 12 febbraio il cuore solidale gialloblu batterà per Fondazione Oltre il labirinto nella 13esima edizione del Social Day a favore dell’associazione, promosso da VTV Volley – Comitato Cuoredarena in collaborazione con Imoco Volley.

In occasione della partita di campionato al Palaverde, nella quale le Pantere affronteranno Cuneo Granda Volley, i tifosi gialloblu potranno regalarsi o regalare un bellissimo cuore fatto a mano e griffato dalla Pantere.

Un evento benefico a sostegno della Fondazione Oltre il Labirinto Onlus di Treviso, realtà che si occupa fin dal 2009 di bambini e giovani adulti affetti da autismo. Oltre Il labirinto è nata a Treviso nel giugno del 2009 su iniziativa di alcuni genitori di ragazzi con autismo ed è ormai una realtà a livello nazionale affiliata ad Autism Europe. In questi anni la Fondazione ha organizzato corsi di formazione, week end di vita indipendente, avviamento allo sport con la terapia multi sistemica in acqua, assistenza alle famiglie in ambito familiare, scolastico ed extrascolastico. Il punto d’arrivo delle attività della Fondazione è dare risposte concrete e sostenibili al futuro dei soggetti con autismo, progettando forme di integrazione costruttiva e di inserimento sociale effettivo per i disabili e realizzando soluzioni di residenzialità permanente che consentano loro di impostare un percorso di vita decoroso ed integrato anche nella prospettiva di restare soli quando la rete familiare non sarà più in grado di supportarli. I progetti che Oltre il Labirinto Onlus sta portando avanti sono pubblicati sul sito web www.oltrelabirinto.it.

Madrine dell’evento le pantere ISABELLE HAAK, YLENIA PERICATI, ALEXA LEA GRAY, KATHRYN ROSE PLUMMER. Prima del fischio d’inizio del match, si farà la tradizionale foto in campo con i volontari e i ragazzi di Oltre il Labirinto ed una rappresentanza di tifosi Cuoredarena. Il coinvolgimento delle atlete è importante per dare un esempio concreto di come possono convivere i valori sportivi con l’attenzione al sociale.

Non solo tifo dunque per VTV Volley – Comitato Cuoredarena ma anche impegno sociale e supporto alle associazioni del territorio.

Grazie alla società Imoco Volley che condivide e sostiene l’iniziativa.