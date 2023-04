Dalle 18.30 alle 20.00, in presenza e online, con iscrizione obbligatoria in eventbrite

Cosa sta succedendo? I "modelli di leadership" ereditati dal passato sono ancora sostenibili?



In Provincia di Treviso, nell'anno 2022 (dati "Veneto Lavoro") si sono registrate 42.000 dimissioni volontarie. Più del doppio rispetto al periodo pre-covid e mai così tante prima d'ora. Molte di queste dimissioni, poi, riguardano giovani e risultano “al buio”, senza un offerta di lavoro alternativa. Sempre in provincia di Treviso, una recente analisi ha evidenziato che nei prossimi 5 anni, a seguito della denatalità, saranno a rischio 40.000 posti di lavoro. Nel contempo molte imprese non riescono a trovare lavoratori per le loro necessità. Questi dati si accompagnano a quelli riguardanti il sottoutilizzo e il sottoimpiego dei giovani laureati italiani, la loro fuga all'estero (nella "Marca trevigiana" più accentuata che nel resto d'Italia) e il progressivo invecchiamento dei titolari d'impresa e dei dipendenti. A rendere ancora più complesso il contesto, arrivano i dati del Rapporto Formez PA 2022 che analizza i concorsi pubblici dal 2010 ad oggi. Esso ci dice che negli ultimi 2 anni il 50% dei candidati ha rinunciato a presentarsi ai concorsi. Gli uffici pubblici si ritrovano con carenza di personale e secondo le previsioni del sindacato "UILPA" entro il 2030 potrebbero andare in pensione 1 milione di dipendenti.



Che cosa sta accadendo? Questi fenomeni quali conseguenze comportano per le nostre imprese e la società intera?

Che cosa fare? Perché rivedere il proprio stile di leadership? E come?



Si cercherà di rispondere a queste e ad altre domande nel corso del seminario gratuito, in presenza e online, di mercoledi 19 aprile, dalle ore 18.30 alle 20.00, "Sostenibilità e Lavoro: è necessaria una nuova Leadership?". Per iscriversi: https://S33.eventbrite.it



Il Prof. Alessandro Minello, economista di Cà Foscari, illustrerà i dati delle sue ricerche e analisi sui fenomeni delle grandi dimissioni, della denatalità e le possibili cause, conseguenze e azioni. Diego Zandonella Callegher parlerà dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, di nuovi bisogni dei lavoratori e degli stili di leadership emergenti. Si ascolteranno, poi, le testimonianze dirette di due Leader in cambiamento: Giulio De Vita, Presidente e Direttore artistico di PAFF! International Museum of Comic Art di Pordenone e Paolo Feltrin titolare di uno storico Studio dentistico a Sacile (PN).