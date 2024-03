Spettacolo "Malabrenta" - 29^ Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

In occasione della 29^ Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo), l’Amministrazione Comunale di Silea lunedì 18 marzo dedica due spettacoli alla conoscenza, alla memoria e alla consapevolezza, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea: durante la mattinata, alle 11.30 nell’aula magna della Scuola media “Marco Polo”, agli studenti delle classi seconde verrà proposta la lezione – spettacolo “Ti racconto le mafie”, mentre alle 20.45 (stesso luogo) per tutta la cittadinanza andrà in scena “Malabrenta”. Entrambe le produzioni sono del Teatro Bresci.

“L’appuntamento mattutino per i ragazzi si inserisce in un impegno condiviso che l’Amministrazione Comunale e l’Istituto comprensivo portano avanti da quattro anni: ogni anno, per un mese intero, organizziamo la rassegna "La scuola al centro: una comunità che educa", promossa dall’Assessorato alla cultura, istruzione e legalità, per spiegare ai ragazzi e alle ragazze che legalità e giustizia non sono concetti retorici, ma valori che devono far parte della vita di ciascuno di noi. - spiega Angela Trevisin, assessore alla cultura, istruzione e legalità del Comune di Silea - Ma non parliamo solo ai più giovani: esattamente sei mesi fa a Silea è nato il presidio territoriale di Libera, voluto per ripotare l’attenzione sul tema quanto mai attuale dell’impegno della società civile nel contrasto all’illegalità; viste anche le notizie cronaca che coinvolgono aziende proprio nel nostro territorio, è un argomento al quale siamo quanto mai sensibili”.

La lezione – spettacolo “Ti racconto le mafie” vuole fare luce sulle peculiarità di ogni mafia, chiarendone origini, struttura, e modalità di azione. Quando nascono le mafie, come sono organizzate, come uccidono, dove e come si infiltrano, come funziona l’affiliazione, che ruolo hanno le donne, quali traffici sono i più remunerativi e quanto le mafie guadagnino; e ancora, come viene combattuta la mafia, chi è il pentito e chi il collaboratore di giustizia, cosa può fare la società civile per contrastare il crimine organizzato. “Ti racconto le mafie” vuole essere un modo per rispondere a queste e ad altre domande, coinvolgendo i ragazzi perché non siano spettatori passivi ma protettori della legalità nel futuro.

Lo spettacolo serale “Malabrenta”, con Giacomo Rossetto e per la regia di Giorgio Sangati, invece, è uno spettacolo di teatro civile aperto a tutti, che racconta una storia del nostro tempo e del nostro territorio, quella di una della più potenti organizzazioni criminali del Nord Italia dal dopoguerra, “la mala del Brenta”. A parte la mente, Felice, i protagonisti sono giovani semplici, sfuggiti a un destino in fabbrica, abituati al “tasi sempre”. Semplice è anche il protagonista di “Malabrenta”, tanto da non avere nemmeno un nome, un gregario, uno di cui nessuno si ricorderà. Il suo racconto ricostruisce l’intero percorso dell’organizzazione con gli occhi di chi ha segato sbarre, ha sparato in testa, ha maneggiato lingotti d’oro, è finito in carcere e là è tutt’ora. “Malabrenta” è solo un’ipotesi, una storia inventata, ma inventata a metà: tutti i riferimenti a cose e persone potrebbero non essere casuali.

Ingresso libero.

