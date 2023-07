Tavola rotonda "Abitare precario"

Porte spalancate al tema casa, una tavola rotonda per analizzare la situazione e approfondire le criticità della sempre più evidente emergenza abitativa nella Marca trevigiana. Organizzato da CGIL, SUNIA e NIDIL, l’appuntamento, in programma in auditorium CGIL di via Dandolo a Treviso venerdì 7 luglio dalle ore 9 alle 13, vedrà la partecipazione di Rossana Careddu, segretaria generale NIDIL CGIL, di Deborah Marcon, segretaria provinciale SUNIA CGIL, di Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, Mauro Dal Zilio, presidente ATER Treviso, Michele Genovese direttore del GAL Alta Marca, e per fornire uno sguardo complessivo, intrecciando il mondo del lavoro e quello finanziario, Enrico Botter, segretario generale FIOM CGIL, Gabriele Serraglio, segretario generale FILLEA CGIL, e Renato Tesser, responsabile settore bancario Federconsumatori. Sarà, inoltre presentata da Patrizia Daneluzzo la ricerca elaborata dall’IRES Veneto. Le conclusioni sono affidate a Paolino Barbiero, presidente di Nu.Ri.Ge. Nuove Rigenerazioni.

Modera l’incontro Cristian Arboit, giornalista.

La tavola rotonda inizierà indicativamente alle ore 10.00