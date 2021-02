Il "Teatro a casa vostra" de gli Alcuni continua ogni domenica pomeriggio su Facebook

Ancora teatro, ancora in streaming - in attesa di trovarci dal vivo, con gioia e in sicurezza, non appena sarà possibile - ancora tanto divertimento per i più piccoli, che da domenica 1° novembre di settimana in settimana vengono accompagnati dagli attori della compagnia teatrale Gli Alcuni alla ri/scoperta dei propri allestimenti più belli, tutti messi in scena e ripresi nuovamente per stimolare una partecipazione attiva dei bambini da casa.



IL FORMAT INTERATTIVO

La rassegna “Il teatro a casa vostra” è collegata alla pagina Facebook Alcuni Teatro Sant’Anna https://www.facebook.com/AlcuniTeatro che ogni domenica ospita la diretta gratuita in streaming.

Il video dello spettacolo viene interrotto ogni tanto da una simpatica coppia di pupazzi spiritosi, Lello e Lella, che pongono ai bambini facili domande sullo su ciò che stanno guardando sullo schermo. Il link di Google Drive inserito nei commenti al video consente ai genitori di restituire le risposte dei bambini, che nei giorni successivi ricevono via mail una sorpresa sempre diversa e in tema con lo spettacolo.



GLI APPUNTAMENTI:

- Domenica 14 febbraio h 16.30 “POLLICINO”, con Polpetta e Caramella;

- Domenica 21 febbraio h 16.30 “ALLA RICERCA DEL CELLULARE PERDUTO”, con il Capi e l’Assistente;

- Domenica 28 febbraio h 16.30 “SPECCHIO SERVO DELLE MIE BRAME”, con Polpetta e Caramella;

- Domenica 7 marzo h 16.30 “LA FATA ARRABBIATA”, con Fata Corolla e Fata Valeriana;

- Domenica 14 marzo h 16.30 “LA MUCCA CHE FACEVA IL LATTE AL CACAO”, con il Capi e l’Assistente.



Partecipare è semplice e non serve prenotazione, sarà sufficiente cliccare sul video che partirà in diretta sulla pagina.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito https://www2.alcuni.it/index.php?il-teatro-a-casa-vostra e sulla pagina Facebook Alcuni Teatro Sant’Anna https://www.facebook.com/AlcuniTeatro.