Laboratorio "Teatro di cittadinanza" - Aprici il tuo salotto

Una passione che non conosce età, che abbatte le barriere e apre al gioco, alla scoperta, alla sperimentazione. Torna a Treviso, per il terzo anno consecutivo, il progetto del Teatro di cittadinanza ideato da Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Dopo il successo della prima edizione La citta? che si racconta. Il Teatro di cittadinanza sbarca a Treviso e della seconda che ha invaso la pescheria con il progetto Abitare i luoghi. La citta? come palcoscenico, prende il via dal 2 al 10 marzo, al Teatro Del Monaco, la terza edizione del laboratorio. La nuova chiamata del regista veneziano per i cittadini trevigiani dai 18 anni in su e? dedicata all’arte della cura, alla casa e agli spazi privati, da aprire con generosità e condividere con gli altri.

Sara? questa volta un contatto ravvicinato e intimo a ribadire l’importanza di un coinvolgimento attivo dei luoghi e delle persone attraverso uno strumento senza tempo come il teatro. Dopo aver vissuto insieme a teatro i cittadini performer si ritroveranno in una casa della citta? per prendersi cura l’uno dell’altro, condividendo rituali, parole ed emozioni in un atto condiviso.

Il nuovo progetto teatrale, per cittadini di età compresa tra i 18 e i 70 anni, prevede quattro incontri che si terranno nel mese di marzo: sabato 2, domenica 3, sabato 9 e domenica 10 marzo, giornata conclusiva con la performance finale all’interno di una casa privata trevigiana.

Le iscrizioni sono aperte fino al 2 marzo, per aderire al progetto e prendere parte ai laboratori è necessario inviare una mail all’indirizzo education@teatrostabileveneto.it. L’iniziativa ha un costo di 100 euro.

https://www.teatrostabileveneto.it/laboratori