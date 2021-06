Inizia il tour della Repubblica di Venezia

Dall’11 al 16 giugno, i giornalisti Giovanni Vale e Julien Trambouze saranno in viaggio in bicicletta da Bergamo a Venezia per presentare la prima guida degli Stati scomparsi, dedicata alla Repubblica di Venezia. Ad ogni tappa, si terrà una presentazione del libro in collaborazione con la FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e una libreria locale, fino all’incontro conclusivo, organizzato assieme al Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia.!!!Extinguished Countries (Stati scomparsi) è la prima serie di guide di viaggio dedicate a stati che non esistono più, un progetto lanciato nel 2020 attraverso una campagna dicrowdfunding ed edito dalla casa editrice zagabrese Paper Boat Stories. In un momento in cui l’Europa vive un ritorno dei nazionalismi, questa collana propone un nuovo punto di vista. Invece di seguire i confini di oggi, vi porta in viaggio nel tempo e nello spazio verso regni, repubbliche e imperi del passato, andando alla ricerca di ciò che ci unisce piuttosto che di quello che ci divide.

Non si tratta di un viaggio nostalgico o revisionista, ma al contrario di un percorso documentato, divertente e insolito volto a capire le diverse interpretazioni di un passato comune. Ogni guida è il risultato di centinaia di interviste e riassume la storia dello Stato scomparso con mappe e illustrazioni, interviste e ricette.!!!La Repubblica di Venezia, scritta da Giovanni Vale, è il primo volume della serie. È una storia di rotte marittime, commercio di spezie e battaglie navali. Un viaggio che vi porterà in Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro, paesi un tempo parte della potente Serenissima. Il libro conta 320 pagine a colori e contiene decine di mappe, illustrazioni e foto.!!Giovanni Vale è nato nel 1987 a Gemona del Friuli (UD). Ha studiato Scienze Internazionali e Diplomatiche a Gorizia e a Parigi, prima di cominciare a lavorare come giornalista presso le redazioni francesi di Euradio e Toute l’Europe. Dal 2014, si occupa di Balcani, scrivendo come corrispondente da Zagabria per Il Piccolo, Osservatorio Balcani e Caucaso e altre testate italiane ed internazionali. Negli ultimi anni ha contribuito alla realizzazione di diverse guide turistiche per gli editori Gallimard, Touring Club Italiano e Petit Futé. È l’ideatore del progetto Extinguished Countries.!!Julien Trambouze è un giornalista radiofonico francese, animatore a Radio France. Assieme a Giovanni Vale, ha realizzato a inizio 2020 il Podcast degli Stati scomparsi, disponibile su www.statiscomparsi.it. Durante il viaggio dall’11 al 16 giugno, i due giornalisti realizzeranno un secondo podcast di viaggio che racconterà l’avventura in bicicletta e l’eredità della Serenissima nel territorio attraversato.!!

Programma provvisorio degli incontri!!! 11 giugno > Bergamo, 18:00 — Ciclostazione dei Colli (Ponteranica). In collaborazione con FIAB Bergamo e Libreria Palomar.!12 giugno > Brescia, 11:00 — Bike Point di Largo Formentone. In collaborazione con FIAB Brescia e Libreria Ferrata.!13 giugno > Verona, 18:00 — Luogo da definire. In collaborazione con FIAB Verona e Libreria Gulliver.!14 giugno > Vicenza, 18:00 — Luogo da definire. In collaborazione con FIAB Vicenza e Libreria Traverso.!15 giugno > Treviso, 18:00 — Sulla piazzetta antistante la Libreria San Leonardo. In collaborazione con FIAB Treviso e Libreria San Leonardo.!16 giugno > Venezia, 11:00 — Consiglio d’Europa, ufficio di Venezia (evento online). In collaborazione con FIAB Mestre. !!Tutto il percorso sarà documentato sui canali social di Extinguished Countries: !!Facebook:facebook.com/extinguishedCountries!Instagram: instagram.com/extinguishedcountries/!Twitter: twitter.com/excountries