Trap Boiler Room by ONTHECORNER.

Quando Dal 30/09/2023 al 30/09/2023 Orario non disponibile

AVETE MAI VISTO UN EVENTO TRAP BOILER ROOM A TREVISO? La risposta è molto probabilmente no, per questo, siamo qui ad annunciarvi un evento interessantissimo. I ragazzi di ONTHECORNER proporranno il “worldwide famous” format dell’originale Boiler Room londinese con un ospite le cui skills lo precedono, ovvero Stema. Stema, giovanissimo DJ e producer nato a Udine nel 1999, da sempre appassionato e gravitante attorno al panorama Hip Hop, è riuscito ad ottenere il meritato riconoscimento classificandosi al secondo posto del contest “RedBull 3Style” nel 2019. La punta di diamante delle sue performance nei vari dj set (Stema ha infatti suonato in diversi palchi e festival italiani, guadagnandosi il rispetto del pubblico e riscuotendo successo attraverso l’incredibile energia che trasmette la sua selezione musicale) è sicuramente l’unione di beat di black music con elementi di musica elettronica.

Insomma, il 30 settembre 2023 alla Serra Club di Carbonera (TV), il quale verrà accuratamente adibito in modo tale da poter permettere la postazione dj al centro della pista e la dancehall tutto attorno, i ragazzi di ONTHECORNER offriranno la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva e senza precedenti sul suolo trevigiano. L’evento, almeno per quanto riguarda la prima edizione, sarà limitato a poche persone. Ad ogni modo, il tutto verrà filmato, registrato e pubblicato nelle varie pagine social di ONTHECORNER, così da poter offrire la possibilità di immergersi completamente nell’esperienza Boiler Room.