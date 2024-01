Tredici madri, clan delle origini: percorso sciamanico al femminile

?Un percorso tutto al femminile, per tredici mesi, una volta al mese, a San Biagio di Callalta (TV), presso il Centro Viriditas, Via Postumia Centro 44

?Una domenica al mese, dalle 9:00 alle 18, potrai immergerti in un percorso di evoluzione e conoscenza interiore al femminile, in cui il contatto con gli elementi, la ritualità, la ruota dell'anno e l'antica saggezza dei nativi costituiscono i tasselli per accedere al pieno potere e fiducia al femminile.

?È un cammino lungo, tredici lune, un sentiero sacro che porta alla scoperta dei doni, dei talenti e delle capacità femminili attraverso gli insegnamenti della sorellanza.

Sono i tredici passi della Ruota delle donne.

?Ad ogni incontro ci siederemo in cerchio ad ascoltare la storia della Madre del mese, per apprenderne gli insegnamenti e dopo una pausa pranzo con cibo condiviso, ci sará un laboratorio artistico manuale, nel quale creeremo manufatti legati al racconto ascoltato, per sviluppare talenti e creatività.

?È un percorso pieno di tutte le donne che ci abitano: pieno di te, di tua madre, di tua nonna, delle tue antenate che creano una linea infinita.

?Sedute in cerchio, ci specchieremo nel concetto di tribù, condividendo con altre donne, esperienze e vissuto quotidiano, buttando giù muri, vincendo paure e resistenze, dando un nuovo significato ad un linguaggio di verità e amorevolezza.

?Tutte noi portiamo dentro le memorie della tribù e una volta che le avremo riconosciute, risvegliate e praticate resteranno con noi per tutta la vita.

??Ogni cerchio è apertura del cuore che ricorda e riconosce il senso di appartenenza e ci rende consapevoli di camminare sempre accompagnate da quella tribú che ci sostiene.

Quando guariamo noi stesse anche le altre guariscono

Quando guariscono le altre guariamo anche noi per tutte le nostre relazioni.

?Ecco le date degli incontri:

21 gennaio

11 febbraio

10 marzo

14 aprile

5 maggio

9 giugno

14 luglio

4 agosto

1 settembre

6 ottobre

3 novembre

1 dicembre

5 gennaio

Il corso è condotto da Morena Balbi

Moon Mother di Miranda Gray di secondo livello

?Per info e iscrizioni:

?Morena 3490833794



gufomorena@gmail.com