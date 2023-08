"Treviblues" - Il festival della musica e della cultura blues

Sabato 2 e domenica 3 settembre arriva in Piazza Rinaldi il festival blues ideato e realizzato dai giovani di Treviso. Il gruppo under 35 “Bluesy People” vincitore del bando comunale “#LiberaCreatività” è stato accompagnato dallo staff del Progetto Giovani Treviso nell’organizzazione di due giornate all’insegna della musica e della cultura blues, che si terranno nel cuore della città dalle ore 18 alle 24. Le due serate sono il culmine di un percorso di progettazione partito a marzo e che ha visto una quindicina di giovani occuparsi degli aspetti creativi, logistici ma anche burocratici necessari per l’organizzazione di un evento culturale.

Il programma prevede l’apertura del festival sabato 2 alle ore 18 in piazza Rinaldi con la Blues Jam Session e la performance del gruppo Mojo Magic Mama a cui seguiranno alle 21 la conferenza “Blues Highway: da New Orleans a Chicago alla ricerca del Blues” con la partecipazione di Lucio Traversari, esperto di blues di Radio Veneto Uno. Chiuderà la serata Dario Rizzardi & Band. Domenica 3 l’appuntamento è di nuovo alle 18 con la Blues Jam Session e a seguire, a partire dalle ore 21, Feydan e Black Out Band.

Nelle due serate di festival saranno presenti food truck, i dischi di Freddy The Disk Jockey e una mostra permanente sulla cultura blues. Il festival è promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative, Giovanili e Pubblica Istruzione del Comune di Treviso e gestito dal Progetto Giovani Treviso con il coordinamento dalla Cooperativa La Esse.