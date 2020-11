"Abbracci a forma di libro": un abbraccio virtuale con le principali case editrici

«Anche se tutto sembra andare contro, sono convinta che non dobbiamo fermarci. Faccio parte di un settore bloccato dallo scorso Febbraio e che ancora non ha avuto nessun aiuto concreto dallo Stato, ma nonostante ciò voglio continuare - per quanto possibile - a nutrirmi di speranza e positività, cercando la forza continuando a fare quello che più amo»: afferma Giuliamaria Dotto Pagnossin, titolare della società di eventi 2GM srl.

“Abbracci a forma di libro” è la programmazione ricca di appuntamenti virtuali ideata dalla società di eventi che porta il nome di Giuliamaria, ma è composta da un team affiatato di professionisti che non si sono mai arresi. A partire da questo mercoledì fino alla vigilia di Natale, i social network dell’agenzia ospiteranno autori provenienti da tutta Italia, in collaborazione con le principali case editrici (Mondadori, Sperling & Kupfer).

Il primo ospite a dare il via al nuovo format “Abbracci a forma di libro” sarà Luca Viscardi, conduttore radiofonico che ha cominciato la sua carriera a RTL 102.5, emittente su cui ha condotto per molti anni il programma “La famiglia”. Viscardi è anche blogger italiano oltre che innovatore e divulgatore che ha creato il sito di tecnologia mistergadget.tv. Con il suo ultimo scritto “La vita a piccoli passi” che verrà presentato mercoledì 18 novembre alle 20.30 nel profilo instagram @giuliamariadotto, Viscardi ha raccontato la sua esperienza con il COVID-19: «sembrava un film ma è solo la storia di un mese un po’ assurdo di una vita come tante: avrei lasciato ad altri il ruolo di protagonista, ma sono grato di aver potuto sperimentare quella che prima era solo una teoria.» - racconta l’autore.



Nei mercoledì successivi seguiranno autori emergenti come Camilla Mangiapelo (25 novembre) con il suo libro “Più di ieri, meno di domani” edito da Sperling & Kupfer, Stella Pulpo (9 dicembre), Sabrina Paravicini (16 dicembre) e il celebre astrologo Simon&The Stars (23 dicembre), che chiuderà la programmazione con una previsione - si auspica positiva - di quel che sarà l’anno che verrà.



«Desidero che questa programmazione diventi un abbraccio virtuale condiviso in tutto il nostro Paese. Vorrei farlo regalando emozioni, calore e divulgando il piacere della lettura in un momento storico-sociale in cui siamo sempre incollati al telefono. Trovo che leggere sia il migliore investimento di tempo, ora che siamo costretti in casa, per distaccarsi positivamente dal mondo esterno»: conclude Giuliamaria.



Nel mese di Dicembre, il programma di eventi diventerà ancor più fitto: sono a calendario altri nuovi appuntamenti digitali che avranno come ospiti grandi nomi del panorama nazionale. Continuano inoltre le video-pillole di Bon Ton Time, il format nato nel mese di Marzo ora giunto alla sua trentesima puntata. Creato da Giuliamaria durante il primo lockdown nazionale, il progetto non si è mai fermato in questi mesi e, ancora oggi, continua ad essere presente ogni settimana, alle ore 12, con una nuova puntata pubblicata nei canali social (Facebook, Instagram, YouTube) dell’agenzia.